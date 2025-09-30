¡Ö¤µ¤ä¤Ô¡×¤³¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpium¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î30Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£°ìÉôµÒ¤Î¡Ö²áÅÙ¤Ê¸ÀÆ°¡¦Í×µá¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÃí°Õ´­µ¯pium¤Î¸ø¼°X¤Ï28Æü¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê¸ÀÆ°¡¦Í×µá¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶ÈÌ³¤Ë½ÅÂç¤Ê»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¥±¡¼¥¹¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ÎÅê¹Æ