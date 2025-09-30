コンビニチェーン「ミニストップ」は、全国23の店舗で消費期限の偽装があったと発表しました。本来であれば製造後すぐに消費期限のラベルを貼るべきところを、一定時間経ってから貼っていたことがわかっています。またSNSでは牛タンの屋台で実際に提供されていたのは豚タンだったというトラブルも話題に。【写真】ナンバーがゼロから始まるプリウスに違和感……「0」部分が偽装されていた！昨今、食品に関する偽装問題がニュースで