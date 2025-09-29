顔面を排泄物に押し付けて…まさに鬼畜の所業というほかない。９月12日、大阪府警浪速署は強要などの疑いで、大阪市浪速区のトレーディングカード販売店の元経営者・山下諒被告（37）、名古屋市の無職・橋本充輝被告（24）、住所不定無職の竹内孔志被告（29）の３人を逮捕・送検したと発表した。全員、強要および暴行罪で起訴されているという。「３人は今年２月８日、山下被告が経営していたトレーディングカード販売店に勤務して