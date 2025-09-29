炊飯器から立ち上る香りが食欲をそそる「かやくご飯」。冷めてもおいしく、一品でたくさんの具材が食べられるのが魅力です。この記事では、秋の食卓の定番「かやくご飯」をクローズアップ！ 「かやく」の由来や炊き込みご飯との違いを解説し、かやくご飯レシピもご紹介します。旬の食材を楽しめるかやくご飯をぜひ試してみてくださいね。■「かやくご飯」とはどんな料理？「かやくご飯」は、米と一緒に野菜や肉などを炊き込んだ五