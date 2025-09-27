10年にわたる分裂抗争を一方的な宣言で終結させた六代目山口組が、今度は組織人事で世間を賑わせている。9月、司忍組長、高山清司相談役（前若頭）、竹内照明若頭の出身母体である弘道会で12年ぶりに代替わりが行なわれ、野内正博四代目会長が誕生したことがわかったのだ。実話誌記者が語る。【写真】「2度とこんな大規模葬儀は開けない」と話題になった山口組最高幹部葬儀でゲキを飛ばす「七代目最右翼」竹内若頭「弘道会の先代