8歳馬ウインカーネリアンはまさかの大外16番枠で「しょうがないですね」と恨み節の鹿戸師。この馬の立ち回りが展開の鍵を握りそうだが「スタート次第で周りを見て行ける分いいのかな。ハナにこだわらなくても、競馬で勝っていますから」と話した。金曜朝は坂路で調整し「いい感じで上がってきています」と好仕上がりを伝えた。