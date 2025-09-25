1960年にアントニー・ホーアが開発した並べ替えアルゴリズムの「クイックソート」を、IKEA(イケア)の家具についてくる組立説明書風に解説する図が「KVICK SÖRT」です。KVICK SÖRThttps://idea-instructions.com/quick-sort/以下がKVICK SÖRT。クイックソートの手順は以下の通り。まずはデータの中から適当な値(ピボット)を選びます。以下の場合は斜め線の入った値がピボットです。各データがこのピボットよりも上か