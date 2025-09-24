「ヴォーグ ジャパン（VOGUE JAPAN）」のヘッド・オブ・エディトリアル・コンテントであるティファニー・ゴドイ（Tiffany Godoy）が、10月末日で同職を退任することがわかった。後任は未定で、決まり次第追って発表される。 【画像をもっと見る】 ティファニー・ゴドイは、東京でファッションエディターとしてキャリアをスタートし、過去20年間で「ヴォーグ（VOGUE）」「ハイスノバイエティ（HIGHSNOBIETY）」「CNN」