デスクワークの宿敵ともいえる肩や腰のコリ。ちゃんとした治療を受ける時間がなくて放置して、さらに悪化…。ごまかしごまかし仕事をしている人も多いのでは？そこで提案したいのが高周波治療。仕事をしながらでもコリの治療ができる、パナソニックの家庭用高周波治療器“コリコラン”シリーズから、広範囲でコリを治療できる「コリコランワイド3D（肩専用EW-RA560／腰専用EW-RA561）」（各4万9500円）が11月上旬より発売されます