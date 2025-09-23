ＴＢＳラジオの人気番組「東京ポッド許可局」のイベント「東京ポッド許可局２０２５秋の祭典」が２１日、東京・有楽町のよみうりホールで行われ、マキタスポーツ、プチ鹿島、サンキュータツオが出演。チケットはソールドアウトとなる熱気の中、２時間のトークで集結した「許可局員」に笑顔をもたらした。北は北海道、西は鳥取からも「許可局員」が駆けつける中、「許可局クイズグランプリ」「ユーチューバー・鹿島マーボード