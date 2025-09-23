この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ごまみそ☺︎ずっと不安なママ(@gomamiso611)さんの投稿です。 「剥がせない気持ち」に共感 実家に行くと、なぜか家具や壁などに子どものころに自分が貼ったシールがそのまま残っていたりしませんか？「なんでそのまま？」「見た目もちょっと気になるのに…」と思ったりします。しかし自分が親になって分かったのです…！ごまみ