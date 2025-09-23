「理由がわかりました」家具に貼られたキャラクターシール、祖父母が剝がさないワケに気づいた話【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ごまみそ☺︎ずっと不安なママ(@gomamiso611)さんの投稿です。
家具や壁に貼られたシールひとつひとつが、我が子のかわいらしいアート作品なんですよね。貼られたシールを見るたびに「あのころは…」と子どもの幼かった時期に思いをはせることもできるでしょう。
「剥がせない気持ち」に共感
実家に行くと、なぜか家具や壁などに子どものころに自分が貼ったシールがそのまま残っていたりしませんか？「なんでそのまま？」「見た目もちょっと気になるのに…」と思ったりします。しかし自分が親になって分かったのです…！ごまみそ☺︎ずっと不安なママさんの話題の投稿がこちらです。
Ⓒgomamiso611
じいじばあばの家とかさ、なんで壁にシール貼ったままなんだろ？剥がせばいいのにとか思ってたけど
子を産んでその理由がわかりました
それすらもかわいいからや
我が子のアート作品は剥がせんわなそりゃ…
だから簡単には剥がせないのですね。シールすらも愛おしい、家族にとってはひとつの宝物なのでしょう。家族への愛に共感できる投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）