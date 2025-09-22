中国の高級アウトドアブランド「アークテリクス」は9月19日、ヒマラヤ山脈で実施した花火アートイベントが環境破壊の懸念から批判を受け、同社は21日、公に謝罪しました。今回の事件を極めて重視した地元のチベット自治区シガツェ市委員会と市政府は21日、調査チームを設立して現地に急派し、今後調査結果に基づき、法と規定に従い対応することを明らかにしました。花火アートイベントは、チベット自治区シガツェ市の標高約5500メ