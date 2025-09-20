「最悪のゲストに遭遇しました。 日本人6人組のゲストがチェックアウト後も5時間以上不法滞在。室内外の備品を破損し、禁煙ルールを無視して喫煙。 【写真】テーブルには飲みかけのペットボトルやゴミ、タバコが置かれたまま大量のゴミを放置し、部屋には強烈な臭いまで残りました…。Airbnbを通じて損害賠償請求中ですが、正直ダメージは大きいです」元バックパッカーで、現在は東京や名古屋、沖縄で民泊を運営する直人【コ