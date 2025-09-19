アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナ情勢をめぐりロシアのプーチン大統領に改めて不満を示し、NATO＝北大西洋条約機構の加盟国に対し、ロシア産原油の購入を停止し圧力をかけるよう求めました。トランプ大統領は18日、FOXニュースのインタビューに応じ、「プーチン大統領に失望している」と述べた上で、ロシアとウクライナの和平合意について、「最も簡単に達成できると思っていたが、結局、最も難しいことだった」と不満