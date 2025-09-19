平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、豊岡演劇祭プロデューサーの松岡大貴さんが出演。フェスティバルディレクターでもある平田さんとともに、『豊岡演劇祭2025』後半プログラムの見どころを語った。『豊岡演劇祭』プロデューサーの松岡大貴さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同左）、田名部真理（同右）9月11日（木）に開幕した『豊岡演劇祭2025』