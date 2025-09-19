お笑いコンビ「令和ロマン」によるポッドキャスト番組『令和ロマンのご様子』が、9月17日までに番組の公式Xを更新。松井ケムリが吉本の先輩芸人と遭遇した話が明かされたのだが、そこでケムリが先輩芸人から受けた行為に批判が集まっている。「ケムリさんは、吉本興業の先輩でスーパーマラドーナの武智さんと品川駅で遭遇。『武智さんだ！』と思って挨拶に行ったところ、武智さんは『俺も今から大阪行くんや。お前、どれ乗るの？