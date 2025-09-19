中国の寝台列車の車内で傘をさした女性が話題になっている。湖北省のテレビ局・湖北広播電視台の番組「経視直播」が16日に伝えた。報道によると、当事者の女性は「寝台の下段で横になって休んでいたところ、正面（通路の方）に知らない男性2人が座っていて気まずく感じ、傘で視線を遮った」と説明した。この行為はSNS上で賛否を呼んだ。中国の寝台列車では客自身が布を持ち込んでカーテンのように周囲に張り巡らせて他の乗客の視線