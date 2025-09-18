気象庁気象庁は18日、台風17、18、19号が相次いで発生したと発表した。気象庁によると、同じ日に台風が三つ発生するのは異例。18日午後3時の観測で、南シナ海の熱帯低気圧が17号に変わった。日本に直接の影響はない見通し。また同日午後9時の観測で、フィリピンの東の熱帯低気圧が18号に、太平洋のウェーク島近海の熱帯低気圧が19号にそれぞれ変わった。いずれも西寄りに進んでいる。