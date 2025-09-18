◇セ・リーグ巨人0―5ヤクルト（2025年9月18日神宮）最下位ヤクルトに零敗を喫し、2位DeNAと2ゲーム差に開いた巨人の阿部慎之助監督（46）は初回から3イニング連続失点して3回6安打4失点KOされた2年目左腕・森田駿哉投手（28）に苦言を呈した。「ちょっと全体的にボールが高かったかな」と指摘すると、「サイン見えないらしいからね。ピッチコムやらしてほしいくらいだよ。あれじゃキャッチャーが何人いても死人が出るよ