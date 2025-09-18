講演するパナソニックエナジーの渡辺庄一郎副社長＝18日午後、千葉市パナソニックホールディングス傘下のパナソニックエナジーは18日、次世代電池の本命と期待される「全固体電池」の生産に乗り出すと発表した。リチウムイオン電池のような発火リスクが低く、高温環境でも作動する特性を生かし、産業機械などの用途を想定する。2026年度にサンプル品出荷を目指す。エナジー社の渡辺庄一郎副社長が千葉市内で開かれた電池の産業