（資料写真）横浜市港北区のアパートで専門学校生の女性（１８）を殺害しようとしたして、港北署は１７日、殺人未遂と住居侵入の疑いで、福島県会津若松市、無職の男（２６）を逮捕した。署によると、女性は「（男と）面識はない」と話しているといい、詳しい経緯を調べる。逮捕容疑は、６月１３日午前１時１０分ごろ、同区のアパート２階の女性宅に侵入し、刃物で切りつけ殺害しようとした、としている。女性は左手に全治４週