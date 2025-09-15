【現地番記者コラム】今夏、リバプールが20年ぶりに来日し、Jリーグ史上最多入場者数を記録するなど、大盛況のうちにプレシーズンツアーを終えた。近年、イングランドのこの名門クラブは日本を含むアジアマーケットを特に重要視しているが、その理由はなにか。世界的なスポーツメディア『ジ・アスレティック』のリバプール番、ジェームス・ピアース記者が日本で感じたことをふまえて綴る。【JFAの夢フィールドは欧州基準でもト