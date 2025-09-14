【桧山珠美 あれもこれも言わせて】芦田愛菜3年ぶりCMクイーンに返り咲きも…“完全ノースキャンダル女優”唯一の「アキレス腱」先日、昔、住んでいた街に行ったら駅前にあった書店がドーナツ屋に変わっていた。今や街の書店は風前のともしび。スマホでポチッとすれば家に届くわけだし、本は置き場所に困るからと電子版に切り替える人も多い。なんとも嘆かわしい時代になった。失われつつある本の文化の救世主ともいうべきは