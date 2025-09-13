【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kucci（くっち）の新曲「ライアー」が、10月7日からAT-X、TOKYO MX他にて放送がスタートするTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』オープニングテーマに決定。10月15日にデジタルリリースされる。 ■破天荒なエンパワーメントソング Kucciは、3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、現在21歳で名古屋出身のシンガ&#1254