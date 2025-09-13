Kucciの新曲「ライアー」がTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OP曲に決定！楽曲の一部が聴けるアニメ本PVも公開
Kucci（くっち）の新曲「ライアー」が、10月7日からAT-X、TOKYO MX他にて放送がスタートするTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』オープニングテーマに決定。10月15日にデジタルリリースされる。
■破天荒なエンパワーメントソング
Kucciは、3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、現在21歳で名古屋出身のシンガーソングライター。泣き声を思わせるような聴くものの心を震わせるエッジボイス、そして90年代のオルタナティブロックを思わせるサウンドとポップネスに溢れた楽曲が特徴だ。
「ライアー」は、Kucci自身がTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のために書き下ろした新曲で、自信のなさや保身の嘘、人との関わりで傷つくことを恐れるすべての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す破天荒なエンパワーメントソング。この曲の一部を聴くことができるアニメの本PVも公開された。
■Kucci コメント
原作を読ませていただいたとき、最初はキラキラした青春物語かな？と思ったのですが、実際はもっとリアルで本質的な感情が描かれていて、「与えられた世界を上手に演じられているか？」という主人公・朔が抱える葛藤に私自身も強く共感しました。
他人の評価を気にしてしまいがちな時代の中で、一歩を踏み出したいけど怖い時、逃げ出したい時、その不安を誰にも言えない時。その一歩がこの曲で少しでも軽くなりますように。
ぜひ作品と一緒に「ライアー」を受け取ってもらえたら嬉しいです！
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ライアー」
