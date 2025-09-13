夫婦喧嘩が長引き、仲直りのタイミングを逃してしまうことがありますよね。アプリ「ママリ」にも、夫婦関係に悩む投稿が寄せられていました。喧嘩をしたら夫が実家に帰ってしまったと話す、投稿者さん。夫が家出をしてから10日が経ったころ、投稿者さんが子どもと外出しているうちに夫が戻り、追加でシャンプーなどの荷物を持っていってしまったそうです。「帰ってきてほしい」と言われるまで、戻ってくる気はないのでしょう