◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）古巣・日本ハムとの初対戦で貴重な右前適時打を放った巨人の松本剛外野手が、新庄監督から試合中に異例のエールを送られる場面があった。２点リードの２回１死で迎えた第１打席はいい当たりの二ゴロ。自軍ベンチへ戻ろうと一塁側日本ハムベンチを横切る際に、新庄監督から「ナイスバッティング」！と声をかけられて笑顔を見せた。その後