８回無死満塁で勝ち越し打を放った日本代表の岡部飛雄馬スポーツ報知

高校野球で異例の退場処分発生 U-18侍ジャパン監督「あの抗議はない」言及

ざっくり言うと

  • 11日のWBSC U-18野球W杯で、日本は米国に6-2で勝利した
  • 延長8回、米監督が猛抗議し、高校野球では極めて異例の退場処分を出された
  • 小倉全由監督は「あの抗議はないですね。あれは良くない」と語っている
