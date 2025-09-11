ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 高校野球で異例の退場処分発生 U-18侍ジャパン監督「あの抗議はない… U-18侍ジャパン スポーツニュース・トピックス 高校野球 スポーツ報知 高校野球で異例の退場処分発生 U-18侍ジャパン監督「あの抗議はない」言及 2025年9月11日 23時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11日のWBSC U-18野球W杯で、日本は米国に6-2で勝利した 延長8回、米監督が猛抗議し、高校野球では極めて異例の退場処分を出された 小倉全由監督は「あの抗議はないですね。あれは良くない」と語っている 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分 柴田淳「総理が辞任して、ここまで日本全体が悲しんだことある？？」 2025年9月11日 20時22分 「吐きそうになる」あのちゃんCMに“健康被害”の声止まらず！担当者「中止は考えていない」 2025年9月11日 21時0分