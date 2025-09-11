ヴィッセル神戸は11日、2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝セカンドレグでのDFマテウス・トゥーレルの退場処分について声明を発表した。9月7日（日）に『ノエビアスタジアム神戸』にて行われた2025JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝セカンドレグ。横浜FCに先勝を許した神戸は、2点差からの逆転を目指して本拠地での一戦に乗り込んだものの、26分にトゥーレルのスライディングタックルが危険なプレーと見なされ、レッドカー