¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë JR¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç½÷À­¤ËÂÎ±Õ¤ò¤Ä¤±¤ÆÉþ¤ò±ø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÆüÈæÌîÁÔÇÏÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆüÈæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï8·î7Æü¡¢JR´ØÀ¾Àþ¤ÎÌïÉÙ±Ø¤È±ÊÏÂ±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç25ºÐ¤Î½÷À­¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Éþ¤ò±ø¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüÈæÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÇï