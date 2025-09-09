À¯ÉÜ¤¬SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¡¢19¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï8Æü¡¢SNS¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç19¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥âÂâ¤Î°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼óÅÔ¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ê¤É¤Ë¤ÏÌë´Ö¤Î³°½Ð¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢·³¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö