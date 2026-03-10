バダルさんの死を受け入れられない遺族「私は弟を自分の子供のように愛し、大切に育ててきました。その弟が突然この世からいなくなったという知らせを聞いた時、私は自分自身が死んでしまったかのように感じました」自殺したとされるネパール国籍で語学学校学生のチャンタール・バダル（当時21）さんの兄は、突然、弟を失った胸の内を、日本語でこのように明かしたのだった。３月３日、千葉地裁で浅香真美被告（32）の第２回公判が