楽天モバイルがiPhone 16eをさらに安く使えるようにしてしまいました。詳細は以下から。◆最新の廉価版iPhone、よりリーズナブルに楽天モバイルの報道発表資料によると、同社は本日から「超おトク！Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用特価」キャンペーンを開始したそうです。これは新規契約およびMNP、またはMVNOの楽天モバイルからプラン変更したユーザーに対して、iPhone 16eの128GBモデルを2年間にわた