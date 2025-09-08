お笑いコンビ・キングコングが７日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に久々コンビで出演。西野亮廣が過去に、知らない人に勝手に婚姻届を出されたことを告白した。この日は２人でホロスコープで宿命を占う彌彌告さんの鑑定を受けた。彌彌告さんは、西野について「思い込みが激しい人から執着され、男女問わずストーカーの攻撃をされる」というと、相方の梶原が目を見開き、「（西野は）勝手に結婚されたことが