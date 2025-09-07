浙江省杭州市にある六和塔の「緑が眺められる窓」がソーシャルメディアで大きな話題となり、多くの観光客でにぎわっている。伝統衣装を着て、塔の窓をバックに写真を撮り、伝統的な中国風のBGMと合わせて投稿するというのがSNSで流行している。中国新聞網が伝えた。六和塔の人気が高まるにつれて、1000年以上の歴史を誇る塔の保護と、押し寄せる観光客の受け入れのバランスをどのように取るかという問題も注目を集めている。杭州市