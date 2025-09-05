昨季のバルセロナでは急遽獲得したGKヴォイチェフ・シュチェスニが大活躍し、チームにはマルク・テア・シュテーゲンもいる。その状況の中、バルセロナは今夏にエスパニョールから24歳のGKジョアン・ガルシアの獲得を決めた。結果的にはテア・シュテーゲンが負傷で長期離脱することになり、今季開幕からはガルシアがゴールを守っている。パフォーマンスは安定しており、中でも1-1で引き分けたラ・リーガ第3節のラージョ戦ではビッグ