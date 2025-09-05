1988年の開業以来、原宿のカルチャーと共に歩んできた「原宿クエスト」が、その歴史と精神を受け継ぎ、2025年9月11日(木)に新たな複合商業施設として生まれ変わります。コンセプトは「Re: HARAJUKU CULTURE」。世界的建築家ユニットOMAの重松象平氏が手がけた独創的な建築の中には、旗艦店となる「NIKE HARAJUKU」をはじめ、ミシュラン星を獲得した台湾料理店や南青山の人気フレンチの新業態など、個性豊かなテナントが集結します