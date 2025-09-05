2025年8月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング全国軽自動車協会連合会は、2025年8月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】フルモデルチェンジが発表された三菱デリカミニをみる全82枚2025年8月期軽自動車通称名別新車販売トップ101位ホンダNボックス：1万4936台2位スズキ・スペーシア：1万1478台3位ダイハツ・ムーヴ：1万847台4位ダイハツ・タント：6957台5位スズキ・ハスラ