2025年8月期における軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2025年8月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年8月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：1万4936台

2位 スズキ・スペーシア：1万1478台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万847台

4位 ダイハツ・タント：6957台

5位 スズキ・ハスラー：5633台

6位 スズキ・アルト：4701台

7位 スズキ・ワゴンR：4454台

8位 日産ルークス：3872台

9位 三菱デリカミニ/eK：3616台

10位 スズキ・ジムニー：3586台



フルモデルチェンジが発表された三菱デリカミニ。

2025年8月期の軽自動車の車名別ランキングは、ホンダNボックスが前年同月比3.4％増の1万4936台を達成して、15カ月連続でのトップに輝く。

続く第2位には、スズキのスーパーハイトワゴンのスペーシアが同2.8％増の1万1478台を成し遂げて前月と同位に位置。6月に全面改良を実施したダイハツ・ムーヴは、同145.0％増の1万847台を記録して、前月と同じ第3位のポジションをキープした。

また、第4位には同29.9％減ながら6957台を登録したダイハツ・タントが、第5位には同11.7％減の5633台を販売したスズキ・ハスラーが、それぞれ前月と同位でランクインしている。

注目モデルの動き

スズキ・アルトはラパン・シリーズのマイナーチェンジモデルの発売が8月25日だったこともあって前年同月比0.9％減の4701台にとどまったものの、順位としては前月から3ランクアップの第6位に躍進。

受注残の解消を図るスズキ・ジムニーは同23.4％増の3586台を記録し、前月から2つ順位を上げて第10位にランクインした。



一方、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同43.8％減の860台、三菱eKクロスEVが同51.4％減の103台と苦戦。また、軽EVバンの三菱ミニキャブEVも同82.5％減の70台と前年実績割れが続く。

対してEVモデルのe：を含むホンダNバンは、同6.8％増の2132台を達成した。さらに、8月20日に特別仕様車のJリミテッドを設定した軽商用車のスズキ・エブリイは、同3.6％増の4247台を記録している。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年8月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが4カ月連続での首位に立ち、第2位には前月と同位でスズキ・スペーシアが、第3位には前月から2ランクアップを果たしたダイハツ・ムーヴが入り、トップ3を軽自動車が占有。

そして、第4位にトヨタ・ヤリス、第5位にトヨタ・カローラという登録車が続く結果となる。月間販売台数1万台超えは軽自動車のトップ3の3車種のみで、前月の6車種から半減している。