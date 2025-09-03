ハイキングや登山などを趣味にしている人の中には、付近にトイレがないタイミングで便意を催してしまい、やむにやまれず野外で排便した経験がある人もいるかもしれません。ペンシルベニア州立大学で自然公園や保護区における人間の影響を研究しているシャリ・エデルソン氏らが、「環境や他のハイカーに害を与えずに屋外で排便する方法」についてレクチャーしています。How to poop outdoors in a way that won’t harm the environ