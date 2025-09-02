9月26日公開の映画『俺ではない炎上』に出演するなにわ男子・長尾謙杜。さらに10月24日公開予定の『恋に至る病』では山田杏奈とのダブル主演が決定しており、俳優として存在感をますます高めている。そこで本記事では、これまでの長尾の歩みを振り返りつつ、最新出演作の見どころを紹介したい。【関連】なにわ男子・長尾謙杜、主演映画『おいしくて泣くとき』で見せた瑞々しい演技に“泣ける”と感動の声アイドルグループ・なにわ