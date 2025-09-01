マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が８月３１日、バンテリンドームで行われた「ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜 vs イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ」に登場。地元・名古屋での開催ということもあり、中日とのつながりをはじめ、選手たちへの思いを語った。イチロー氏は「初めての名古屋で温かい雰囲気の中で野球ができた。夢のような舞台だった」と感慨深げに語り、地元での