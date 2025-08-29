ここ数日、Xでとある“チケット”をめぐる投稿が急増している。8月30日・31日放送の『24時間テレビ』（日本テレビ系）と連動して開催されるチャリティー音楽イベントのチケットを売買しようとするものだ。このイベントは8月30日と31日に東京の有明アリーナで開催され、INIやEXILE、FRUITS ZIPPER、＆TEAM、THE RAMPAGE、乃木坂46などの人気アーティストが出演予定。8月29日時点で、8月30日のチケットはソールドアウトとなって