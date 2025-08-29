ＮＰＢの中村事務局長は２９日、都内で取材に応じ、米スタンフォード大に所属する佐々木麟太郎内野手について今秋ドラフトで指名対象選手となると説明した。現在、大学２年生の佐々木は来年のＭＬＢドラフトで指名可能となるが、日本でのドラフトについては「我々でも対象になりますねということで確認は取れています」と説明。さらに「７月の実行委委員会の時に質問がありましたので、説明は１２球団にしています」と明かした