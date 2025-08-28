Number_iの神宮寺勇太が自身のInstagramを更新。新宮寺は、9月22日に発売されるアルバムのミュージックビデオのオフショットの様子を複数枚の写真を添えて投稿した。アップされた写真には、新宮寺のコーンロウ姿の写真が投稿されている。この投稿にファンからは、「神宮寺くんコーンロウめちゃくちゃ似合ってるよ〜」「コーンロウ似合いすぎてるジグ好き」「コーンロウジンくんも素敵」といった反響の声が多く寄せられた。