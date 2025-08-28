UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のプレーオフ第2戦2日目が27日に各地で行われた。コペンハーゲン(デンマーク)はバーゼル(スイス)を2-0で下し、2試合合計3-1で本戦に進出。7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲンへ移籍したDF鈴木淳之介はベンチ入りしたが、出番はなかった。同じく7月にセルベット(スイス)からバーゼルへ渡ったDF常本佳吾は、右サイドバックで先発出場。90分間プレーした。そのほか、カラバフ(アゼルバイジ