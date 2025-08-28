　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のプレーオフ第2戦2日目が27日に各地で行われた。

　コペンハーゲン(デンマーク)はバーゼル(スイス)を2-0で下し、2試合合計3-1で本戦に進出。7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲンへ移籍したDF鈴木淳之介はベンチ入りしたが、出番はなかった。同じく7月にセルベット(スイス)からバーゼルへ渡ったDF常本佳吾は、右サイドバックで先発出場。90分間プレーした。

　そのほか、カラバフ(アゼルバイジャン)、ベンフィカ(ポルトガル)、クラブ・ブルージュ(ベルギー)がプレーオフを突破。前日26日に勝ち抜けを決めたカイラト(カザフスタン)、パフォス(キプロス)、ボデ・グリムト(ノルウェー)を合わせた計7チームが本戦に進んだ。

以下、プレーオフ第2戦の結果

[第2戦]

8月26日(火)

カイラト 0-0 (PK3-2)セルティック

※2戦合計0-0、PK3-2でカイラトが勝利

パフォス 1-1 レッドスター

※2戦合計3-2でパフォスが勝利

S・グラーツ 2-1 ボデ・グリムト

※2戦合計6-2でボデ・グリムトが勝利

8月27日(水)

カラバフ 2-3 フェレンツバーロシ

※2戦合計5-4でカラバフが勝利

コペンハーゲン 2-0 バーゼル

※2戦合計3-1でコペンハーゲンが勝利

ベンフィカ 1-0 フェネルバフチェ

※2戦合計1-0でベンフィカが勝利

クラブ・ブルージュ 6-0 レンジャーズ

※2戦合計9-1でクラブ・ブルージュが勝利