お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶさんは、2025年8月26日に所属するグレープカンパニーを通じて、足をけがしたとしてコメントを発表した。そのなかで、ある先輩芸人が「代わりにロケに行く」と申し出てくれたとのエピソードを明かし、SNSでは好感の声が寄せられている。竹内さんは、バラエティー番組「アメトーーク！」のロケ中にアキレス腱断裂のけがをしたことが報じられている。「腱は切れても、僕との縁は切らないで下さい