お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（30）と松井ケムリ（32）が24日、コンビの公式YouTubeチャンネルを更新。単独ライブ「RE:IWROMAN」 in Kアリーナ横浜の開催を発表した。動画では案内役の松井が登場し、「こちらをごらんください」とアナウンス。真っ暗な画面に2人が現れると、光と共にサンパチマイクが降臨し、気づくとそこはKアリーナ横浜の会場という期待感たっぷりのティザー動画が流された。「令和ロマ